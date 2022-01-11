Son dakika haber: Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adaköy Mahallesi Sedde mevkisinde dere kenarında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu bu kişinin, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı yapılan Okan Şahin (37) olduğunu tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan Şahin'in cesedi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.