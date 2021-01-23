Son dakika haber! Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı

23.01.2021 13:47
Son dakika haber! Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da, hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'da, hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hakkında Ankara Ağır Ceza İlamat Masası ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin Vezirköprü ilçesinin Arıca Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi.

R.K, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, tutuklandı.

Jandarma, Bilişim, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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