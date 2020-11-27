Son dakika haber: Samsun'da haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun'da haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı
27.11.2020 19:25
Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da haklarında hapis cezası bulunan 2 ayrı kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da haklarında hapis cezası bulunan 2 ayrı kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, yargılandıkları mahkemelerce uyuşturucu suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan E.Y. ile uyuşturucu ve yaralama suçlarından toplam 8 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılan E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Y. ve E.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN
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