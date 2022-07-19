Son dakika haber | Samsun'da hırsızlık iddiasına gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Samsun'da hırsızlık iddiasına gözaltı

19.07.2022 18:24
Son dakika haber | Samsun'da hırsızlık iddiasına gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen O.Ç.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Samsun'da hırsızlık iddiasına gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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