- Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

- Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

12.05.2021 22:11

- Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

- Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

SAMSUN - Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefik Ürer idaresindeki 55 AG 791 plakalı hafif ticari araç ile Alaattin Gümüştekin yönetimindeki 55 AYF 47 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Alaattin Gümüştekin ve Mümin Özcan yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
- Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
- Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
- Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
- Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Samsun'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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