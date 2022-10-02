SAMSUN'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ 13 GÖZALTI - Son Dakika
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SAMSUN'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ 13 GÖZALTI

02.10.2022 23:13

SAMSUN'da, İran'ın başkenti Tahran'da ahlak polisi tarafından saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesinin ardından bu ülkede başlayan protestolara destek için izinsiz gösteri ve basın açıklaması yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'da, İran'ın başkenti Tahran'da ahlak polisi tarafından saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesinin ardından bu ülkede başlayan protestolara destek için izinsiz gösteri ve basın açıklaması yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.

Samsun Kadın Dayanışması çatısı altında Atakum ilçesi sahilinde bir araya gelen grup, ellerinde Türkçe ve Persçe yazılı dövizler açtı, basın açıklaması yapmak istedi. Polis, gruba izinsiz gösteri nedeniyle dağılmaları uyarısında bulundu. Slogan atmaya başlayan gruba müdahale eden polis, 12'si kadın, 13 kişiyi gözaltına alındı. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından 13 kişi polis merkezine götürüldü. (DHA)

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İran'da protestolar 16. gününde devam etti İran'da protestolar 16. gününde devam etti Samsun'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan 13 kişi muhafaza altına alındı Samsun'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan 13 kişi muhafaza altına alındı
Kaynak: DHA

Tahran, Samsun, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ 13 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAMSUN'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ 13 GÖZALTI - Son Dakika
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