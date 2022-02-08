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Son dakika haber | Samsun'da jandarma 136 adet sikke ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika haber | Samsun'da jandarma 136 adet sikke ele geçirdi

08.02.2022 17:19
Son dakika haber | Samsun'da jandarma 136 adet sikke ele geçirdi

Son dakika haberler... SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 136 adet sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 136 adet sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı alınan istihbari bilgiler sonucu Havza ilçesinde şüpheli 1 şahsın üst ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 136 adet Roma ve Amisos dönemlerine ait sikke, 26 adet obje ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

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Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Samsun'da jandarma 136 adet sikke ele geçirdi - Son Dakika


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