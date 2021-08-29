Son dakika haber: Samsun'da kazada korkan çocukları trafik polisleri teselli etti - Son Dakika

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta bulunan ve büyük korku yaşayan çocukları trafik polisleri teselli etti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Bafra Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin C. idaresindeki 06 PU 274 plakalı otomobil, 34 CZH 460 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadılar. Çocukları trafik polisleri teselli etti. - SAMSUN