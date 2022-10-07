Son dakika haber: Samsun'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 51 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Samsun'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 51 şüpheli tutuklandı

07.10.2022 18:25
Son dakika haber: Samsun'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 51 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu satıcılarına yönelik, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 94 şüpheliden 51'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu satıcılarına yönelik, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 94 şüpheliden 51'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 94 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 29'u emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 65 zanlıdan 51'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 94 zanlının yakalanması için 3 Ekim'de kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 94 zanlı gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Çevik kuvvet polisi yaralı bıldırcın için seferber oldu Son dakika haberleri | Çevik kuvvet polisi yaralı bıldırcın için seferber oldu Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti İnternette ilan verip parasını aldığı televizyonu göndermeyince 3 yıl 4 ay ceza aldı İnternette ilan verip parasını aldığı televizyonu göndermeyince 3 yıl 4 ay ceza aldı
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 51 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
18:28 Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Samsun'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 51 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement