Samsun'da Kavak Emirli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Bitlis Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere moral vermek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu aralarında Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu kazadan duydukları üzüntüyü dile getiren mektuplar yazan Kavak Emirli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, ayrıca yöresel hediyelerinin bulunduğu bir koli de hazırladı.

Öğrenciler, hazırladıkları koliyi Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilmek üzere Emirli Ortaokulu Müdürü Sibel Güngör'e teslim etti.

Güngör de koliyi kargo ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına gönderdi.

Güngör, öğrencilerinin davranışından dolayı duygulandığını vurgulayarak, "Şehit olan askerlerimizin silah arkadaşlarının acısını hafifletmek adına güzel bir etkinlik düşündüler. Mektuplar yazdılar, içine yöresel hediyeler ve çizdikleri resimleri koydukları koli hazırladılar. Etkinliklerinde yüreklerinden ne geldiyse onları dile getirdiler. Biz de bu etkinliğe destek verdik. Amacımız duyarlı bireyler yetiştirmek." dedi.