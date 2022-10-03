Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara Karayolu Toybelen mevkiinde saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü Selahattin Dirican idaresindeki 55 BU 790 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçti. Su kanalına giren araç, menfeze çarparak durdu. Kazada yaralanan Müdür Dirican, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, İlkadım, Samsun, Ladik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı - Son Dakika

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