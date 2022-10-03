Son dakika haber | Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı

03.10.2022 10:25
Son dakika haber | Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara Karayolu Toybelen mevkiinde saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü Selahattin Dirican idaresindeki 55 BU 790 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçti. Su kanalına giren araç, menfeze çarparak durdu. Kazada yaralanan Müdür Dirican, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, İlkadım, Samsun, Ladik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı - Son Dakika

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