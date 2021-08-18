Son dakika haber... Samsun'da metruk binada 5 paket bonzai ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu metruk binada ele geçen 5 paket bonzai ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen S.G. isimli şahısla çalışma başlattı. Narkotik polisince şüpheli şahısın kullandığı metruk binada arama yapıldı.

Yapılan aramada 5 paket halinde 372,49 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ve uyuşturucu madde çoğaltım ve paketleme için kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili S.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN