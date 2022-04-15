Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

15.04.2022 00:03

Samsun'un İlkadım ilçesinde mobilya yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde mobilya yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den yüklediği mobilyayı Gürcistan'a götürmek için yolan çıkan Badri Shainidze'nin kullandığı BA 003 GT plakalı tırda, Samsun Ankara kara yolu Kamalı mevkisinde yangın çıktı.

Kupa kısmındaki yangının büyüyerek römorka sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülen yangında, tır ile içerisindeki mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

Kara yolları ekipleri, yola dökülen yanmış malzemeleri temizlemek için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri, yangın nedeniyle tek şeritten akan trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

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Gürcistan, İlkadım, Samsun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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