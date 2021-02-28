Son dakika haberi! Samsun'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Otel odasında arama yapan ekipler, 643 kapsül sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 950 lira ile alacak verecek notları ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen Ü.D, Ö.G. ve B.Ç'nin kaldığı otele operasyon düzenledi.

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