Samsun'un Atakum ilçesinde operasyon düzenlenen otelde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen Ü.D, Ö.G. ve B.Ç'nin kaldığı otele operasyon düzenledi.
Otel odasında arama yapan ekipler, 643 kapsül sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 950 lira ile alacak verecek notları ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Samsun'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika