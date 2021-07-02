Son dakika haber: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi öldü, biri polis memuru iki kişi yaralandı.

B.Ç'nin (34) kullandığı W 42709 F Avusturya plakalı otomobil, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Murat Uzan (42) idaresindeki 55 AEB 405 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bu sırada otomobil, radar uygulaması için yolda bekleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altınsoy'a da çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Uzan olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü B.Ç, motosiklette bulunan Burkay Kurt (19) ve polis memuru Altınsoy yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Altınsoy'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan ve Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Murat Uzan, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Turgutlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Burkay Kurt'un da yarın İlkadım ilçesi Kıranköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.