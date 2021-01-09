Son dakika haber... Samsun'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Sürücü Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun 'un Bafra ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz