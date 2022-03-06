Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Adalet Plaza'nın birinci katında yer alan bir restoranın bacasında yangın çıktı.
Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Restoranın ocak kısmında yanan kömür ise itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.
Yangında restoranda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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