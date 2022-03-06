Son dakika haber | Samsun'da restoran bacasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Samsun'da restoran bacasında çıkan yangın söndürüldü

06.03.2022 19:23
Son dakika haber | Samsun'da restoran bacasında çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Adalet Plaza'nın birinci katında yer alan bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Restoranın ocak kısmında yanan kömür ise itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Yangında restoranda maddi hasar oluştu.

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İlkadım, İtfaiye, Yangın, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Samsun'da restoran bacasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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