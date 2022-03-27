Son dakika haber... Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

27.03.2022 20:08
Son dakika haber... Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Canik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini almış, dün takip edilen aracı Canik ilçesinde durduran ekipler, şüpheli C.U'nun üzerinde ve araçta yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti.???????

YORUMLAR
500
Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı! Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı! Samsun'da çocuklarını görmek isteyen baba polisten yardım istedi Samsun'da çocuklarını görmek isteyen baba polisten yardım istedi

sentetik uyuşturucu, Ruhsatsız Silah, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:18 6 muhalefet lideri 1,5 ayın sonunda bir araya geldi! Görüşmeden çıkacak karar merak ediliyor
20:16 Galatasaraylılar bu paylaşımla deliye döndü! Nejat İşler'in, Fenerbahçe üzerinden verdiği örnek sert tepkiler alıyor
20:13 Kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşıyordu! O şüpheli evinde kıskıvrak yakalandı
19:51 Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı! İşte İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın son hali
19:49 Hakan Çalhanoğlu bu istatistikle Avrupa'nın gündemine oturdu!
19:16 Cesedi ırmak kenarında bulunan genç kızla ilgili feci detay! Ters kelepçelenerek ensesinden vurulmuş
18:39 Heyelan sonucu düşen kaya 4 can aldı! Cenazede gözyaşları sel olup aktı
18:34 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak
18:33 Bu açıklama kariyerini etkileyecek! Ersun Yanal tuttuğu Süper Lig takımını açıkladı
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 20:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement