Son dakika haber! Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

04.03.2022 20:12
Son dakika haber! Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sahte içki satışı yaptığını belirledi.

Zanlının Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki iş yeri ile Mevlana Mahallesi'ndeki aracında yapılan aramada, 355 litre etil alkol, 30 içki aroması ve 1,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.E. emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibine adli kontrol Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibine adli kontrol

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Savaşın bitmesi için Putin'in tek bir şartı var! Peki, Ukrayna'nın cevabı ne olacak?
20:08 Gazeteciden tokat yemişti! Rus yanlısı Ukraynalı milletvekili gözaltına alındı
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Sosyal medyadan yapılan açıklama dikkat çekti
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 180 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
19:54 Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti
19:46 Sevgilisi anlattı, o da kararını verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İslamiyet'i seçti
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 20:33:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement