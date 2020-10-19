Son dakika haber... Samsun'da salgın için 7 gün sıkı denetim - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde 7 gün ek sıkı denetim kararı alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, kontrollü sosyal hayat sürecinde salgınla mücadele kapsamında bugünden başlamak üzere 7 gün 7 ayrı iş kolunda genel denetimler yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra yerel yönetimlerin takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmaları istendi.

Bu kapsamda önümüzdeki 7 gün boyunca 7 ayrı iş kolunda il genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içinde en üst seviyede icra edilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Ekim 2020 Pazartesi umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, 20 Ekim 2020 Salı şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları okul servisleri dahil ile havalimanı, gar, otogar gibi yerler, 21 Ekim 2020 Çarşamba organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme yerler ile personel servisleri, 22 Ekim 2020 Perşembe tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler, 23 Ekim 2020 Cuma AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar, spor tesisleri, 24 Ekim 2020 Cumartesi vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller, 25 Ekim 2020 Pazar berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, düğün veya nikah salonları, lunapark, tematik parklar denetlenecek."

Uygulamada alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı duyuruldu.