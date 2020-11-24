Son dakika haber: Samsun'da şehit polis Atakan Arslan'ın öğretmen eşi 24 Kasım'da unutulmadı - Son Dakika

Samsun'da, şehit polis memuru Atakan Arslan'ın öğretmen eşine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehidin karakalem portresi takdim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli bir personel tarafından, Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan Arslan'ın karakalem portresi çizildi.

Portre ve hazırlanan mektup, şehidin öğretmen eşi Gözde Arslan'a hediye edildi. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da Öğretmenler Günü mesajı Arslan'a iletildi.

Gözde Arslan, ziyaretten dolayı Urhal'a ve emniyet personeline teşekkür etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 30 Mayıs'ta polis ekibinin, şüphe üzerine 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı sırada ateş açılması sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.