Üye Girişi
Son dakika haber: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

07.02.2022 20:56
Son dakika haber: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haber... Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de silahlı saldırıya uğrayan U.A. (38) karnından ve kalçasından yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.C. (50) olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:47 Şaşkına çeviren olay! 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler
20:19 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
20:13 Gözü dönmüş koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu
20:12 Elektrik zamlarından sonra restoran ve kafelerden ısıtıcılar için açılış ücreti alınmaya başladı
20:08 Koronaya yakalanan Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Son açıklamayı Emine Erdoğan yaptı
19:47 Ölümünde ihmal olduğu öne sürülüyordu! Yeğeninden Fatma Girik'in bakıcısına suç duyurusu
19:25 Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 21:02:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement