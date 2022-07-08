Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katında kız arkadaşını kıskanma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu V.Y. karnının 2 yerinden ve bacağından vurularak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan V.Y. ameliyata alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.N. ise olaydan sonra kaçtı. Yaralı V.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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