Son dakika haberi... Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi Batıpark'ta bulunan bir kulübün bahçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu Fatih C.B.(43) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, hemen ameliyata alındı. Fatih C.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN