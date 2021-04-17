Son dakika haber... Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 34 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere yönelik sabit yol ve şok uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda HES kodu sorgusu yapıldı, 25 bin 250 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 34 kişi yakalandı, 16 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 15 bin 15 lira para cezası uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde 2 bin 511 araç kontrol edildi, 27 araç sürücüsüne 29 bin 174 lira para cezası kesildi.

Şok uygulamalarda 302 iş yeri kontrol edildi, 3 iş yerine HES sorgusu yapmamak suçundan işlem yapıldı.

Uygulamalarda biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 5 kesici delici alet, 3,04 gram esrar, 65 sentetik hap, 46,57 gram sentetik uyuşturucu, 18,85 gram skunk maddesi ile 5 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Trafikte ise 4 bin 918 araç ve sürücü kontrol edildi, 747 araç ve sürücüye toplam 343 bin 376 lira cezai işlem uygulandı, 54 araç trafikten men edildi.