Son dakika haber! Samsun'da sosyal medyadan tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da sosyal medyadan tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T, sosyal medya üzerinden Y.S. (22) ve M.A.T. (19) ile tartıştı.

Bunun üzerine M.T, akrabası E.Ç'yi de (30) yanına alarak Selahiye Mahallesi Cevizlik Sokak'ta Y.S. ve M.A.T. ile buluştu.

Burada M.A.T, tabancayla ateş ederek E.Ç'yi diz kapağından yaraladı. E.Ç, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan zanlılardan Y.S. yakalandı, M.A.T'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Öte yandan M.A.T'nin çeşitli suçlardan 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.