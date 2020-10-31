Samsun'da düzenlenen iki tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yakakent ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Yakakent ilçesi Asmapınar Mahallesi Samsun- Sinop kara yolunda bir araçta arama yapan ekipler, 89 haç figürü, kılıç figürü, yüzük ve süs eşyaları ile 31 sikke ele geçirdi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Havza ilçesi Çay Mahallesi 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde arama yapan ekipler de kültür ve tabiat varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen taş koçbaşı figürü, 3 gözyaşı şişesi, 2 mızrak ucu, bileklik, 9 üzerinde tuğra ve Arapça yazılı madeni para, sikke, 11 metal obje, yeşil renkli taş, 3 taşlı yüzük, taşlı bıçak ve kını, el dedektörü, hassas dedektör ve 7 tabanca fişeği buldu.

Operasyonda bir zanlı yakalandı.