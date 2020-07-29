Son dakika haber! Samsun'da tırın çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, kamyonet sürücüsü Selim Yalın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan ve ağır yaralanan Ali Sözen , sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun 'un Terme ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:47

Kaynak: AA

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın