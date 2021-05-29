Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Barış Bulvarı üzeri Kıranköy Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceren Ç.(26) yönetimindeki 55 AFL 085 plakalı otomobil ile Murat C.'nin(64) kullandığı 55 PR 383 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 55 AFL 085 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ceren Ç. ve Hasan Ç. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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