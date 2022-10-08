Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

08.10.2022 12:23
Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. idaresindeki 51 HE 666 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Emine K. ve Kübra E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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