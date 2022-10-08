Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. idaresindeki 51 HE 666 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Emine K. ve Kübra E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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