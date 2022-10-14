Kaza, Çarşamba ilçesinin Kirazlıkçay Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Erdoğan idaresindeki 78 SR 704 plakalı otomobil ile Olcay Çakır yönetimindeki 55 FZ 525 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Selçuk Erdoğan, Beytullah Kızıldağ, Canan Seven, Esengül Seven ve Emine Çakır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Selçuk Erdoğan, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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