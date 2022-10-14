Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

14.10.2022 08:56
Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesinin Kirazlıkçay Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Erdoğan idaresindeki 78 SR 704 plakalı otomobil ile Olcay Çakır yönetimindeki 55 FZ 525 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Selçuk Erdoğan, Beytullah Kızıldağ, Canan Seven, Esengül Seven ve Emine Çakır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Selçuk Erdoğan, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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