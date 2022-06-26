Son dakika haber: Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlknur I. idaresindeki 55 ADU 495 plakalı otomobil, Canlı Mahallesi'nde Furkan S'nin kullandığı 55 RV 858 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan 55 RV 858 plakalı otomobil, ardından Abdullah Y. yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan Furkan S. ile Abdullah Y, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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