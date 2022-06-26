Son dakika haber: Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

26.06.2022 15:31
Son dakika haber: Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlknur I. idaresindeki 55 ADU 495 plakalı otomobil, Canlı Mahallesi'nde Furkan S'nin kullandığı 55 RV 858 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan 55 RV 858 plakalı otomobil, ardından Abdullah Y. yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan Furkan S. ile Abdullah Y, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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