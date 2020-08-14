Son dakika haber! Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Samsun'da tarlada sürerken traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinin Karakavuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çakır (72) traktörü ile tarla sürerken yamaç olan yerde araç devrildi. Kazada yaralanan Mustafa Çakır, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN