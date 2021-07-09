Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, Bafra, 19 Mayıs, Salıpazarı, Vezirköprü, Canik, İlkadım, Ayvacık, Havza, Çarşamba, Terme ve Atakum İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen 14 adrese dedektör köpeği Tumba'nın da katılımıyla operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 105 bin 45 kök kenevir bitkisi, 441 gram kubar esrar, 107 sentetik ecza hapı, 4 gram toz esrar, 5 gram eroin, 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.