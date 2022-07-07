Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

07.07.2022 10:16
Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 3 bin 629 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 657 gram kubar esrar, 1635 sentetik uyuşturucu, 62 gram uyuşturucu madde, 115 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 68 bin 780 makaron, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor Son dakika haberleri | Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:10 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:47 Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren katil, TikTok hesabından Yılmaz Güney'in sözlerini paylaştı: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement