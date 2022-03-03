Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, 2 kilo 361 gram kubar esrar maddesi, 217 gram sentetik uyuşturucu, 42 sentetik hap, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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