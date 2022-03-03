Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı

03.03.2022 21:16
Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 kilo 361 gram kubar esrar maddesi, 217 gram sentetik uyuşturucu, 42 sentetik hap, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı

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Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı - Son Dakika


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