Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları öne sürülen T.T. ve Ç.K'nin bulunduğu otomobille E.Ö. ve G.U'nun evlerinde yapılan aramada 113 kapsül ve 0,35 gram sentetik uyuşturucu, 12,88 gram esrar ve 11 pakette 8,23 gram kokain ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.