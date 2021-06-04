Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu H.Y'nin (35) üstünde ve evinde arama yapıldı. Aramada 30 parça halinde 403,23 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız otomatik av tüfeği ile 24 fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında H.Y. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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