Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan A.A. ve M.B. emniyete götürüldü.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 699 gram esrar ele geçirildi.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 699 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu

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