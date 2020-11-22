Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen C.B'nin yanında 3,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Şüpheli C.B, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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