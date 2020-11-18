Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen C.K'nin ikametlerinde arama yapan ekipler, 490 sentetik ecza, 21 ekstazi hap ile 0,59 gram esrar ele geçirdi.
C.K, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika