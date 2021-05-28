Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Derecik Mahallesi Samsun- Ankara kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 59 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda N.K, M.O, S.M, A.K.T. ve H.F.Ç. ile şüphelilerle müşterek hareket ettiği belirlenen F.C. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.