Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan T.D, R.S.E, K.C.Ö. ve M.C.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ve R.S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.C.Ö. ve M.C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'dan uyuşturucu getirildiği istihbaratı üzerine çalışma yürüten ekiplerce dün kent girişinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin araçlarında ve ikametgahlarında yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirilmişti.