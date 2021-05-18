Son dakika haber! Samsun'da üzerinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki E K.'nin şüphe üzerine üzerinde yaptıkları aramada 86,42 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun 'da narkotik polisi tarafından üzerinde yapılan aramada bonzai ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu