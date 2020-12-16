Son dakika haber: Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi

16.12.2020 11:43
Son dakika haber: Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden 3'ü daha sınır dışı edildi.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden 3'ü daha sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin 3'ünün savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen bir zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde 4 Aralık'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınmış, 7'si sınır dışı edilmişti.

Samsun, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi - Son Dakika


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