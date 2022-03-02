Son dakika haber: Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

02.03.2022 17:27
Son dakika haber: Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Samsun, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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