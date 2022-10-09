Son dakika haber! Samsun'da yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Samsun'da yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

09.10.2022 22:14
Son dakika haber! Samsun'da yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Vezirköprü otomobilin yol kenarındaki ağaçlık alana devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü otomobilin yol kenarındaki ağaçlık alana devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Beşpınar Mahallesi'nde Hıdır Köme yönetimindeki 55 AIL 339 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Köme'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Hafize B. (57), Keziban Ç. (59) ve Azize K. (53) sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köme'nin cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun'da yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Samsun'da yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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