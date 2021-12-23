Son dakika haber! Samsun'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 1'i polis 15 yaralı - Son Dakika

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 1'i polis 15 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Kavak ilçesi Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. Rize'den İzmir'e giden Ömer A.'nın kullandığı 35 HAR 53 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Sinan K. yönetimindeki 34 EJC 436 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Artvin'de görevli polis Ferhat Polat ile Merve Nalkıran, Ulaş Kılıç, Zirve Yıldız, Celal Kılıç, Alper Hüner, Yunus Emre Kurt, Şükriye Selimoğlu, Ahmet Lütfi Yıldırım, Sudem Selimoğlu, Murat Karakılıç, Naime Nur Besili, Uğur Altun, Sezai Eşgünoğlu ve Fatih Şükür yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.