Son dakika haber! Samsun'daki DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 10 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince,12 Haziran'da İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri sorgusun ardından sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu A.Y.S.S, F.N.H.A.O, B.S.S.S, B.S.H.O, B.H.S.S, F.G.H.A.O, F.Y.M.A.N, W.A.M.M, M.A.M.M. ve T.A.A.A. gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konulmuştu.