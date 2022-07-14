Son dakika haber... SAMSUN'DAKİ KAZA ARAÇ KAMERASINDA - Son Dakika
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Son dakika haber... SAMSUN'DAKİ KAZA ARAÇ KAMERASINDA

14.07.2022 16:46

Son dakika haber: SAMSUN'un Atakum ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza, başka bir otomobilin araç kamerasınca anbe an kaydedildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza, başka bir otomobilin araç kamerasınca anbe an kaydedildi. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücünün metrelerce yerde sürüklendiği görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 15'inci sokak kavşağında meydana geldi. Osmancan Şahin idaresindeki 55 AFN 212 plakalı motosiklet, sağ manevra yapan Ali Abdulhakeem Aswad kontrolündeki 239078 SUL yabancı plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve yerde metrelerce sürüklenen Şahin, bir süre sonra ayağa kalktı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Şahin'i olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı ise yoldan geçen başka bir otomobil araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, orta şeritte seyir halinde olan otomobil sağa dönüş için sinyal vermesinin ardından dönüş yapmaya başladığı, daha sonra sağ şeritte seyir halindeki motosikletin otomobili fark edemeyip yandan çarptığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SAMSUN'DAKİ KAZA ARAÇ KAMERASINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... SAMSUN'DAKİ KAZA ARAÇ KAMERASINDA - Son Dakika
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